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25 Ağu 2020 - 16:37- Gündem G: 25 Ağu 2020 - 16:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için hazırlanan klipte "Malazgirt Marşı" şiirini okudu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için hazırlanan klipte, "Malazgirt Marşı" şiirini okudu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" şiirinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, "Milletim adına Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Videolu paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile AKINCI TİHA'nın görüntülerine de yer verildi.

25 Ağu 2020 - 16:37 AA Ankara- Gündem

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