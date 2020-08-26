Akyurt Belediyesi'nin arıcılara hibe ettiği 99 kovandan bal alınmaya başlandı

Akyurt Belediyesi'nin sezon başında arıcılara hibe ettiği 99 kovandan bal alınmaya başlandı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık kendisini ziyarete gelen ve bal hediye eden Kayahan Ocak’ı kabulünde “Kayahan Bey gibi 33 arıcımıza 3’er kovan hibe ettik. 76 arıcımız kura çekimine katıldı. Ancak biz biliyoruz ki Akyurt’ta çok daha fazla arıcımız mevcut. Belirli şartlarımız vardı ve şartlarımızı karşılayanları çekilişe dahil edebildik. Bizim çalışmamızın sonucunda arıcılarımızın geldiği bu nokta çok sevindirici. Çünkü bunu biz iş olsun diyerek değil, gerçekten işe yarasın diyerek yaptık ve ne kadar doğru bir uygulama yaptığımızı bugün görüyoruz. Akyurt’un kendine has bir bitki florası var. Buradan anlaşılan bu işin üzerine daha fazla gitmemiz gerektiğidir. Üreticilerimize ve ilçemize katkı sağlayacak bir alan olduğunu gördük. Gelecek yıllarda artarak devam eden çalışmalarla arıcılığı geliştireceğiz. Kayahan Bey nezdinde Akyurt’taki tüm arıcılarımıza emekleri nedeniyle teşekkür ediyorum.” dedi.

Çekiliş sonucunda Akyurt Belediyesinden Mayıs ayında 3 adet arılı kovan alan ve babası ile birlikte 30 yıla yakın arıcılık tecrübesi olduğunu belirten Kayahan Ocak, Belediye Başkanı Hilal Ayık’a bal, polen ve propolis hediye etti. Kayahan Ocak “Belediyemizin uygulamasına arıcılık sertifikamız ile babam ve ben başvurduk. Çekiliş sonucunda kazandığımız 3 adet arılı kovanı mevcut arılarımızın yanına yerleştirdik. Sezon boyunca her gün arılarla ilgilendik. Akyurt, bitki florası bakımından oldukça zengin bir ilçe. Burayı özel yapan ise dikenli geven bitkisinin bal içindeki yoğunluğu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin 2019 yılında Akyurt’tan alınan verilerle yaptığı laboratuvar araştırmasının sonuçlarına göre balın yüzde 82’si geven bitkisinden oluşuyor. Geri kalanı ise kekik başta olmak üzere diğer doğal bitkilerden meydana geliyor. Balın kıymetine örnek vermek gerekirse, en çok bilinen Anzer balının prolin değeri 1300’lerde iken, Akyurt’un geven balının prolin değeri 716’dır. Devletimiz prolin değeri 300 ve üzeri olan ballara satış izni vermektedir. Bu da Akyurt’un geven balının çok ciddi bir değere sahip olması anlamına geliyor. Balın yanında polen ve propolis de üretiyoruz. Şifa kaynağı balın doğal ortamda üretilmesi için Akyurt Belediye Başkanımız Sayın Hilal Ayık’ın destekleri çok önemli. Belediyemizle birlikte arıcılığı Akyurt’ta daha üst seviyeye taşıyarak ilçemize değer katmak istiyoruz. Başkanımıza vizyonu ve destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum.” diye konuştu.