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27 Ağu 2020 - 11:28- Belediyeler G: 27 Ağu 2020 - 11:36

Başkan Altınok'tan Girişimcilere Tam Destek - Ankara

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kimya mühendisliği bölümü mezunu olan iki çocuk annesi Merve Güner'in(32) evinin mutfağında başlayan doğal sabun ve kişisel bakım ürünleri üretim serüvenini şirket kurarak devam ettirmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kimya mühendisliği bölümü mezunu olan iki çocuk annesi Merve Güner'in(32) evinin mutfağında başlayan doğal sabun ve kişisel bakım ürünleri üretim serüvenini şirket kurarak devam ettirmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Altınok, “Doğal sabun ve kişisel bakım ürünlerini evinin mutfağında üretmeye başlayıp daha sonra işlerini geliştirerek şirket kuran Merve Güler’e örnek azmi ve gayreti için teşekkür ediyorum. Katma değer sağlayan; ilçemize, Ankara’mıza ve ülkemize ekonomik anlamda katkı sunan herkese elimizden gelen desteği veriyoruz.” dedi.

ÖNCE EVİNDE ÜRETTİ SONRA ŞİRKET SAHİBİ OLDU

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Esertepe Mahallesi’ndeki denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Altınok, esnaf ziyaretleri kapsamında incelemelerini sürdürürken, Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra evinde doğal sabun ve kişisel bakım ürünleri üretmeye başlayan, daha sonra da işini büyüterek şirket kuran Merve Güler’den çeşitli bilgiler aldı.

ÜRETEN HER VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ”

Keçiören’de girişimciliği ve üretimi teşvik etmek amacıyla doğal sabun ve kişisel bakım ürünleri üreten bu şirketin kurulum sürecinde Merve Güler’e destek olan Başkan Altınok, üretmek için destek isteyen herkese Keçiören Belediyesinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti. Altınok, “Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (KEÇMEK) kursiyerlerimizin ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmalarını ve daha sonra elde ettikleri mesleklerini ev ekonomilerine katkı sunacak şekilde icra etmelerini istiyoruz. Çalışmadan, terlemeden, mücadele etmeden başarılı olunmaz. Keçiören Belediyesi olarak üreten her vatandaşımızın yanındayız.” ifadelerini kullandı.

MERVE GÜLER: DOĞAL ÜRETİM YAPIYORUZ

Merve Güler ise doğal ürün üretim hikâyesinin, küçük kızının pişik problemiyle başladığını dile getirdi. Güler, “Birçok pişik kremini denememe rağmen olumlu sonuç alamadım. Çareyi evde kendim doğal pişik kremi üretmekte buldum. Daha sonra da doğal sabun, nemlendirici krem, güneş kremi, sinek kovucu sprey gibi çeşitli ürünler de üretmeye başladım. 2020’nin Mart ayında ise şirket kurarak üretimi geliştirdim. Piyasada doğal ürün bulmak zor. Kimyasallarla üretilen ürünleri kullanmak yerine bilinçli anneler bizim ürettiğimiz ürünleri tercih ediyorlar. Ben de kendi çocuklarıma kullanmadığım hiçbir ürünü satışa çıkarmıyorum.” diye konuştu.
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27 Ağu 2020 - 11:28 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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