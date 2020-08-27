Başkan Şimşek Müjdeyi Verdi - Ankara

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Oyaca Mahallesi’ne ziyarette bulunarak mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait ana yolların asfalt sorununu aktaran sakinler, Başkan Şimşek’ten asfalt yenileme sözü aldı.
Oyaca Mahallesi’nde yapılan doğalgaz çalışması sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait ana yollarda tahribat oluştuğunu aktaran mahalleliler asfalt taleplerini Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e aktardı. Yolların Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu aktaran Şimşek “Siz değerli hemşerilerimin mağdur olmamaları için hemen yolların hemen asfaltlanmasını sağlayacağız. Fen İşleri Müdürümüze çalışmaları yapması için gerekli talimatları verdik. Çalışmalar hemen başlayacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.
Müjdeli haberi alan Oyaca Mahallesi sakinleri ise Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’e teşekkürlerini iletti. Oyaca esnafını da ziyaret eden Başkan Ramazan Şimşek, hayırlı işler temennisinde bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.