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28 Ağu 2020 - 14:53- Gündem G: 28 Ağu 2020 - 15:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Büyük bir felaket yaşandı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Bütün mesele en az hasarla vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz nasıl bütün depremlerde vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak aynı şekilde Giresun'da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde Giresunlu hemşehrilerimiz, kardeşlerimizle beraber olacağız. Bu

28 Ağu 2020 - 14:53 AA Giresun- Gündem

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