Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Büyük bir felaket yaşandı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Bütün mesele en az hasarla vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz nasıl bütün depremlerde vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak aynı şekilde Giresun'da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde Giresunlu hemşehrilerimiz, kardeşlerimizle beraber olacağız. Bu