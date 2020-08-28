Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Büyük bir felaket yaşandı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Bütün mesele en az hasarla vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz nasıl bütün depremlerde vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak aynı şekilde Giresun'da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde Giresunlu hemşehrilerimiz, kardeşlerimizle beraber olacağız. Bu
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.