Haberler Ankara Haberler Ankara
28 Ağu 2020 - 15:46- Gündem G: 28 Ağu 2020 - 15:47

Okulda koronavirüs paniği! O ilde 28 öğretmen karantinaya alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir öğretmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvurmasının ardından okulda görev yapan diğer öğretmenler de karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir öğretmenin yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvurmasının ardından okulda görev yapan diğer öğretmenler de karantinaya alındı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mesleki Çalışma Programı kapsamında okullarda yapılan toplantılar öncesinde, tüm ülkede olduğu gibi Edirne'de bulunan okul ve kurumlarımızda, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol kılavuzu doğrultusunda gerekli tedbirler alındığı belirtildi.

Okuldaki çalışmaların ardından Keşan Lisesi'nde görev yapan bir öğretmenin rahatsızlanarak, hastaneye başvurduğu ve Kovid-19 şüphesiyle hastaneye yatırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Keşan ilçe filyasyon ekibi tarafından okulda görev yapan 28 kişi ile görüşülerek bu personele karantina uygulamasına başlanmıştır. Keşan Lisesi Öğretmeni Hülya Seyyar’a 24.08.2020 tarihinde yapılan Kovid-19 PCR testi negatif çıkmış ancak doktorlar tarafından ikinci test de uygulanmış ve onun da sonucunun negatif olduğu Keşan Devlet Hastanesi Başhekimliğinden öğrenilmiştir. Ancak öğretmenimiz tomografi sonuçlarına göre, zatürre teşhisiyle hala serviste yatmaktadır."
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Hamilelik döneminde iyot eksikliği bebekte zeka gerilemesine yol açıyor! mask
Hamilelik döneminde iyot eksikliği bebekte zeka gerilemesine yol açıyor!
Batman'da koronavirüsü yenen 250 kişi immün plazma bağışı yaptı mask
Batman'da koronavirüsü yenen 250 kişi immün plazma bağışı yaptı
O ilde son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı! Başhekim açıklama yaptı... mask
O ilde son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı! Başhekim açıklama yaptı...
Yetkililer harekete geçti... Beritan Ankara'da tedavi görecek mask
Yetkililer harekete geçti... Beritan Ankara'da tedavi görecek
Türkiye'de Kovid-19 aktif vaka ve ağır hasta sayısı artıyor! mask
Türkiye'de Kovid-19 aktif vaka ve ağır hasta sayısı artıyor!
Sağlık Bakanlığında Kovid-19 tedbirleri artırıldı! mask
Sağlık Bakanlığında Kovid-19 tedbirleri artırıldı!
Prof. Dr. Mehmet Akdağ koronavirüse karşı açık açık uyardı! mask
Prof. Dr. Mehmet Akdağ koronavirüse karşı açık açık uyardı!
Sağlık Bakanı Koca'dan kritik uyarı! mask
Sağlık Bakanı Koca'dan kritik uyarı!
Bu kadarına da pes! "Ateşim çıkmadı ki" deyip insanların hayatını tehlikeye atan adam! mask
Bu kadarına da pes! "Ateşim çıkmadı ki" deyip insanların hayatını tehlikeye atan adam!
Koronavirüs durdurulamıyor! Vaka sayısı 22 milyonu aştı... mask
Koronavirüs durdurulamıyor! Vaka sayısı 22 milyonu aştı...

28 Ağu 2020 - 15:46 AA Edirne- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Ali Erbil Vasiyetini Hazırlattı! Milyonlarca Hayranı Şok Geçirdi, Son Sağlık Durumu... mask
Mehmet Ali Erbil Vasiyetini Hazırlattı! Milyonlarca Hayranı Şok Geçirdi, Son Sağlık Durumu...
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Olay! Duyanların Yüreği Yandı... "Üzgünüz, sistemde..." mask
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Olay! Duyanların Yüreği Yandı... "Üzgünüz, sistemde..."
Son dakika! Yunanistan ile Doğu Akdeniz krizinde son durum ne? TRT Haber CANLI İzle mask
Son dakika! Yunanistan ile Doğu Akdeniz krizinde son durum ne? TRT Haber CANLI İzle
Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar! mask
Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar!
Dolandırıcılar çocukların sağlığına göz dikti! Önce Polise Sonra LÖSEV’e bildirin mask
Dolandırıcılar çocukların sağlığına göz dikti! Önce Polise Sonra LÖSEV’e bildirin
Son Dakika! 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı mask
Son Dakika! 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
O ilde 3 mahalle karantinaya alındı! mask
O ilde 3 mahalle karantinaya alındı!
Ankara'da Koronavirüs Feci Seviyeye Ulaştı! Bakanlıktan Sonra Valilik Devreye Girdi, Artık Bunlar da Yasak... mask
Ankara'da Koronavirüs Feci Seviyeye Ulaştı! Bakanlıktan Sonra Valilik Devreye Girdi, Artık Bunlar da Yasak...
Mehmet Ali Erbil Vasiyetini Hazırlattı! Milyonlarca Hayranı Şok Geçirdi, Son Sağlık Durumu... mask
Mehmet Ali Erbil Vasiyetini Hazırlattı! Milyonlarca Hayranı Şok Geçirdi, Son Sağlık Durumu...
Ankara'da Koronavirüste Feci Tablo! İçişleri Bakanlığı Olaya El Koydu, Yarından İtibaren Yasak! Yapanlar Cezaya Çarptırılacak... mask
Ankara'da Koronavirüste Feci Tablo! İçişleri Bakanlığı Olaya El Koydu, Yarından İtibaren Yasak! Yapanlar Cezaya Çarptırılacak...
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Olay! Duyanların Yüreği Yandı... "Üzgünüz, sistemde..." mask
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Olay! Duyanların Yüreği Yandı... "Üzgünüz, sistemde..."
Kovid-19'a karşı yeni tedbirler alındı! İşte detaylar... mask
Kovid-19'a karşı yeni tedbirler alındı! İşte detaylar...

GALERİ

29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı... mask
29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı...
28 Ağustos Fox Ana Haber izle! 28 Ağustos Fox ana haber canlı izle! mask
28 Ağustos Fox Ana Haber izle! 28 Ağustos Fox ana haber canlı izle!
Silahlı soyguncuya direnen kadın kuyumcu ağır yaralandı mask
Silahlı soyguncuya direnen kadın kuyumcu ağır yaralandı
Ankara'da O Yollardan Geçiş Yasaklandı! Valilikten Son Dakika Kararı... mask
Ankara'da O Yollardan Geçiş Yasaklandı! Valilikten Son Dakika Kararı...
Acun Ilıcalı Miha Zajc'ı alıyor! Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye Büyük kıyak! mask
Acun Ilıcalı Miha Zajc'ı alıyor! Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye Büyük kıyak!
Son Dakika! İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı - Video Haber mask
Son Dakika! İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL