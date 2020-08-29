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29 Ağu 2020 - 11:38- Gündem G: 29 Ağu 2020 - 11:39

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"30 Ağustos, İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, tarihten silinmek istenen milletimizin yeniden ayağa kalkarak dirilişinin vücut bulduğu, ezilen bütün milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu gündür"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "30 Ağustos, İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, tarihten silinmek istenen milletimizin yeniden ayağa kalkarak dirilişinin vücut bulduğu, ezilen bütün milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan mesajında, 30 Ağustos zaferiyle yurt topraklarının düşman işgalinden kurtulduğunu, milletin yeniden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Milletin kendisine zorla giydirilmek istenen gömleği yırtarak bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Arslan, "30 Ağustos, İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, tarihten silinmek istenen milletimizin yeniden ayağa kalkarak dirilişinin vücut bulduğu, ezilen bütün milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu gündür." ifadesine yer verdi.

Arslan, milletin 98 yıl önce emperyalist güçleri püskürttüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçmişte emperyalist güçlerin beslediği terör grupları ile ülkemizi istikrarsızlaştırmak, bölmek ve parçalamak isteyenler bugün ülkemizi kara sınırlarına hapsetme yarışına girmişlerdir. Birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece hainler asla emellerine ulaşamayacaklardır. Kahraman ordumuzun düşmanı yurdumuzdan atmak için savunmadan taarruza geçtiği Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'nde başarı elde edilmesine öncülük ederek milletimizin kurtuluşa ermesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemize omuz veren kahraman milletimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

29 Ağu 2020 - 11:38 AA Ankara- Gündem

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