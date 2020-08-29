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29 Ağu 2020 - 13:31- Belediyeler G: 29 Ağu 2020 - 13:46

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

 Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Yılmaz, Zafer Bayramı’nın önemine vurgu yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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  Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Yılmaz, Zafer Bayramı’nın önemine vurgu yaptı.   

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Toprağın rengini ruhuyla boyamayı şeref sayan Türk Milleti için 30 Ağustos, gayretin, iradenin, zaferin ve bağımsızlığın adıdır. Ağustos ayı, tarihi yürüyüşümüzün son durağı olan ebedi yurdumuz Anadolu’yu, yeniden yurt yaptığımız aydır. Bugünün idraki içinde, tarihi sicilimize ve seciyemize yakışan bir duruşla geleceğin Başkentini inşa etmenin gayretini gösteriyoruz. Zafer Haftası olarak kutladığımız bu haftada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere geçmişten günümüze tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve tazimle anıyor, Başkent Konseyi adına tüm hemşehrilerimizi muhabbetle selamlıyorum.”
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29 Ağu 2020 - 13:31 Ankara- Belediyeler

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