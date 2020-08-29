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29 Ağu 2020 - 17:04- Gündem G: 29 Ağu 2020 - 17:05

Bir köy daha Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Çuvallı köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkanların ve temaslıların sayısının artması nedeniyle köyde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdiği belirtildi.

Köye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı ifade edildi.

29 Ağu 2020 - 17:04 AA Burdur- Gündem

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