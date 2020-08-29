Bir köy daha Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Çuvallı köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkanların ve temaslıların sayısının artması nedeniyle köyde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdiği belirtildi.
Köye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı ifade edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.