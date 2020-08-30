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30 Ağu 2020 - 13:48- Gündem G: 30 Ağu 2020 - 13:49

Ankara'da 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'nin önünden Ulus'taki eski Meclis'e kadar geçit töreni düzenlendi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

TBMM'nin Dikmen kapısı önünden başlayan yürüyüşe katılan birlikler, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etti.

Askerlerin büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı resmi geçitte, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından oluşan Karma Bando takımı, marşlar seslendirdi.

Törende Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen o dönemlerin askeri üniformalarını giyen "Tarihi Bölük" de geçiş yaptı.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği ile jandarma ve emniyetin motosikletli timlerinin yer aldığı korteje, Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar ellerindeki bayraklarla sevgi gösterilerinde bulunurken bazı vatandaşlar da bandonun seslendirdiği marşlara eşlik etti.

Geçit töreni yaklaşık 4 kilometrelik bir yürüyüşün ardından Ulus'taki eski Meclis önünde sona erdi.

Atatürk Bulvarı boyunca emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Bulvara çıkan bütün yollar kapatılırken çevik kuvvet ve atlı polisler de güzergahta güvenliği sağladı.

30 Ağu 2020 - 13:48 AA Ankara- Gündem

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