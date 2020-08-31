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31 Ağu 2020 - 15:27- Gündem G: 31 Ağu 2020 - 15:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selde şehit olan Variyenli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.

31 Ağu 2020 - 15:27 AA Ankara- Gündem

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