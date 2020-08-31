Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi

Çankırı'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstüne ve nikah işlemlerinde uygulanacak yeni kısıtlamalar getirildi.
Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasta olan ve hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış nedeniyle kamu sağlığının korunması amacıyla yeni kararlar aldıklarını belirtti.
Ayaz, açıklamasında, 65 yaş üstü vatandaşların, saat 11.00'den sonra pazar yerlerine girişlerinin yasaklandığını kaydetti.
Nikah işlemlerinin ise düğün törenlerinden önce yapılacağını bildiren Ayaz, düğün sırasında nikah kıyılmayacağını ifade etti.
Şehir içindeki piknik alanlarında mangal yakılmasının yasak olduğunu hatırlatan Ayaz, "Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen kurallara uyalım. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ancak yeni kayıpları, alacağımız tedbirlerle engelleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.