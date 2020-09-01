Gelinim Mutfakta 1 Eylül neden yok? Yayından kaldırıldı mı? Kanal d ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağının en sevilen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fatih Ürek'in başarılı sunumu ile başladığı ilg andan itibaren büyük beğeni toplayan yarışma yayınlanması gereken gün ve saatte yayınlanmayınca izleyiciler arasında ''program yayından kaldırıldı mı'' sorusu gündeme geldi. Peki Gelinim Mutfakta yayından kaldırıldı mı? Gelinim Mutfakta 1 Eylül neden yok? Yayından kaldırıldı mı? İşte detaylar...
Gelin ve kaynanaların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta adlı yarışma programı ile ilgili ortaya atılan bu iddiaya rağmen Kanal D bu konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Gelinim Mutfakta yarışması 1 Eylül 2020 Salı günüde Kanal D ekranlarında yayınlanmayacak. Onun yerine Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programı ekranlarda olacak.
01 Eyl 2020 - 12:29- Gündem Güncelleme: 01 Eyl 2020 - 12:40
Gelinim Mutfakta 1 Eylül neden yok? Yayından kaldırıldı mı?
Gelinim Mutfakta 1 Eylül neden yok? Yayından kaldırıldı mı? Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Beklenen gün ve tarihinde yayınlanmayan program hakkında yayından kaldırıldı iddiaları gündeme geldi. Peki Gelinim Mutfakta 1 Eylül neden yok? Yayından kaldırıldı mı? İşte detaylar...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.