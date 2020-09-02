Barış Atay'ın darbedilmesi olayında flaş gelişme!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun, Kadıköy'de 30 Ağustos akşamı darbedilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda dün gözaltına alınan 3 şüphelinin Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.