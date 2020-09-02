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02 Eyl 2020 - 11:37- Gündem G: 02 Eyl 2020 - 11:38

Barış Atay'ın darbedilmesi olayında flaş gelişme!

Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye getirildi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun, Kadıköy'de 30 Ağustos akşamı darbedilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda dün gözaltına alınan 3 şüphelinin Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

02 Eyl 2020 - 11:37 AA İstanbul- Gündem

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