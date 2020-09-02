Kuaförüm Sensin 2 Eylül günün birincisi kim? İşte Puan durumu! Show Tv erkanlarının sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de heyecan dorukta. Birbirleri ile kıyasıye rekabet içinde olan yarışmacılar en yüksek puanı toplayabilmek adına hünerlerini sergiliyor. Peki Kuaförüm Sensin 2 Eylül günün birincisi kim? İşte Puan durumu nasıl. İşte detaylar...

Çiğdem Batur'un sunduğu, jüri koltuğunda Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ve Türkiye’nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç’ün ve Işıl Rençber'in oturduğu Kuaförüm Sensin’de günün birincisini sizin için araştırdık.



KUAFÖRÜM SENSİN 2 EYLÜL GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? PUAN DURUMU!



Sevilen yarışmada kıyasıya rekabet devam etmekte ve izleyiciler heyecanla yeni bölümleri merak etmekte. Pragramı izleyemeyen ve kaçıran takipçilerimiz için günün birincisi ve puan sıralamasını araştırıp sizlerle paylaşmak adına bu haberi hazırladık. Pragram sonuçlandığında haberimiz detaylarında sizine paylaşacağız.





KUAFÖRÜM SENSİN 2 EYLÜL PUAN DURUMU NEDİR?



YASİN / YAĞMUR / ÖZGE : ...

SEVDA/ HATİCE / GİZEM : ...

TANER / ASLI / DUYGU : ...

TAYFUN / SERAP / ÇİĞDEM : ...