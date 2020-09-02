Abdullah Gül'ü eleştiren ünlü gazetecinin Halk Tv'de ki görevine son verildi!

Abdullah Gül'ü eleştiren Hulki Cevizoğlu'nun Halk Tv'de yayınlanan Ceviz Kabuğu programı yayından kaldırıldı! Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Halk Tv'nin yeni yayın döneminde Ceviz Kabuğu programını yayınlamayacağını duyurdu. Konu ile ilgili ifadeleri ise şaşkınlık yarattı. Abdullah Gül'ü eleştiren Hulki Cevizoğlu'nun Halk Tv'de yayınlanan Ceviz Kabuğu programı yayından kaldırıldı!



Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda “Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu. İngiltere’de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım.” ifadelerine kullanan Hulki Cevizoğlu kısa süre içinde twitter gündeminde üst sıralara yükseldi.



Halk Tv'nin Ceviz Kabuğu'na yer vermeyecek olması, kanal izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.



Hulki Cevizoğlu Kimdir ?



1959 Giresun doğumludur. Tirebolu kökenli olan Cevizoğlu, kendisi ile özdeşleşen Ceviz Kabuğu programı ile birçok ödül kazanmıştır.

1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Cevizoğlu, 1981'de gazeteciliğe başladığı Hürriyet'te aralıksız 8 yıl çalıştıktan sonra çeşitli basın kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 2007 Türkiye genel seçimlerinde Ankara bağımsız milletvekili adayı oldu fakat seçilmedi. 2009 yılında Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Kurucu Genel Başkanı oldu ve 2010'da istifa etti.

Yıllardır hazırlayıp sunduğu ''Ceviz Kabuğu'' adlı programla Türkiye gündeminde kendisine geniş yer buldu.