Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı! Bugün yaptığı açıklamada koronavirüs sonrası kızının eğitimi konusunda mağduriyet yaşadığını ifade eden Demet Akalın, ''Kızımı okula göndermek istemiyorum'' dedi.



Online eğitiminde yeterli olmayacağını düşünen Demet Akalın, kızı için eve maaşlı ve sigortalı bir öğretmen tuttuğunu belirtti. İlk önce komşuları ile bu konuyu konuşan ve onlarla birlikte bunu yapmayı planlayan Akalın, sonrasında bunun gerçekleşemediğini bu yüzden bunu kendi gerçekleştirdiğinide ekledi.



Bu açıklama kısa sürede sosyal medya platformlarında gündeme oturdu. İşsizliğin ve geçim sıkıntısının yoğun olarak yaşandığı bu dönemde, ünlü şarkıcıdan gelen bu açıklama kızgınlıkla karşılandı. En azından bunu dile getirmemesi ve paylaşmaması gerektiği görüşünde olan kullanıcılar, bunun sonradan görmelik olduğunu söyledi.



İnsanların zor geçindiği bu dönemde böyle haberlerin duyulmasının yanlış olduğu düşüncesinde olan sosyal medya kullanıcıları, şarkıcı Demet Akalın'ı eleştiri yağmuruna tuttu.