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02 Eyl 2020 - 16:33- Gündem G: 02 Eyl 2020 - 16:50

Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı!

Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı! Her söylediği olay olan şarkıcı Demet Akalın bugün yaptığı açıklamalar ile gündeme gene boma gibi düştü. Yaptığı açıklama ile özellikle sosyal medyada büyük tepkilere neden olan Akalın, neler söyledi? Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı! İşte detaylar...

Tolga dumana
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Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı! Bugün yaptığı açıklamada koronavirüs sonrası kızının eğitimi konusunda mağduriyet yaşadığını ifade eden Demet Akalın, ''Kızımı okula göndermek istemiyorum'' dedi. 

Online eğitiminde yeterli olmayacağını düşünen Demet Akalın, kızı için eve maaşlı ve sigortalı bir öğretmen tuttuğunu belirtti. İlk önce komşuları ile bu konuyu konuşan ve onlarla birlikte bunu yapmayı planlayan Akalın, sonrasında bunun gerçekleşemediğini bu yüzden bunu kendi gerçekleştirdiğinide ekledi.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medya platformlarında gündeme oturdu. İşsizliğin ve geçim sıkıntısının yoğun olarak yaşandığı bu dönemde, ünlü şarkıcıdan gelen bu açıklama kızgınlıkla karşılandı. En azından bunu dile getirmemesi ve paylaşmaması gerektiği görüşünde olan kullanıcılar, bunun sonradan görmelik olduğunu söyledi. 

İnsanların zor geçindiği bu dönemde böyle haberlerin duyulmasının yanlış olduğu düşüncesinde olan sosyal medya kullanıcıları, şarkıcı Demet Akalın'ı eleştiri yağmuruna tuttu. 
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02 Eyl 2020 - 16:33 - Gündem

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