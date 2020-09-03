Sincan Belediyesi seralarda renk renk bitki yetiştiriyor - Ankara

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yemyeşil bir Sincan için durmaksızın çalışıyor. Şehrin estetiği için birçok projeyi hayata geçiren Sincan Belediyesi, rengarenk çiçek ve bitkiler yetiştirerek ilçenin güzelliğine güzellik katıyor.

Çiçek ve bitkiler Sera Park ve Harikalar Diyarında yer alan seralarda yetiştiriliyor. 20 kişilik ekip bin bir emek veriyor. Bitkiler dikiliyor, sulanıyor, gerekli tüm bakımları yapılıyor. Ardından Sincan genelindeki meydan, cadde, refüj, kavşak ve parklara dikiliyor. Bitkiler her mevsim iklim şartlarına bağlı olarak yetiştiriliyor. Çiçekler ilçede seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkarıyor.

Mis kokulu gül ve sardunyalar, sarı ve turuncu renkli kadife çiçekleri, beyaz ve kırmızı begonyaların da aralarında olduğu yaklaşık 40 çeşit çiçek ve bitki seralarda yetiştiriliyor. Çiçekler hoş kokuları ve güzel renkleri ile Sincan'ı adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı Sincan'da ortaya çıkan görüntü, vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Bu arada seralarda vatandaşlar tarafından götürülen çiçeklerin bakımları da ücretsiz bir şekilde yapılıyor.