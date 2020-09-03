YÖK Başkanı Saraç, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı ile Görüştü

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Dr. Mohammed Abdul Wahed Al Hammadi ile görüştü.
Görüşmede 18 Aralık 2016 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptının" uygulanma safhalarındaki son durum ele alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.