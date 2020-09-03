Demir korkuluk saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde demir korkuluk saplanan kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Akyarlar Mahallesi Şükrü Çürük Caddesi'nde çatıdan atlayan kediye istinat duvarının üzerindeki korkuluğun saplandığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan yaralı kedi, tedavi için olay yerinde bekleyen veterinere teslim edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.