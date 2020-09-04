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04 Eyl 2020 - 11:41- Gündem G: 04 Eyl 2020 - 11:42

O ilde tam 50 ev karantinaya alındı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 ev karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.

04 Eyl 2020 - 11:41 AA - Gündem

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