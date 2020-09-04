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04 Eyl 2020 - 11:40- Gündem G: 04 Eyl 2020 - 11:45

Müge Anlı 4 Eylül 2020 izle! - Müge Anlı 4 Eylül 2020 canlı izle!

Müge Anlı 4 Eylül 2020 izle! - Müge Anlı 4 Eylül 2020 canlı izle! ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te inanılmaz olaylar ele alınıyor. 8 aydır oğlundan gelecek haberi bekleyen annenin gündeme oturduğu programda yaşananlar yürek dağlıyor. Ayrıca Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Gülsüm Nine olayı ve daha fazlası. Müge Anlı 4 Eylül 2020 izle! - Müge Anlı 4 Eylül 2020 canlı izle!

Tolga dumana
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Müge Anlı 4 Eylül 2020 izle! - Müge Anlı 4 Eylül 2020 canlı izle! ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te inanılmaz olaylar ele alınıyor. 8 aydır oğlundan gelecek haberi bekleyen annenin gündeme oturduğu prgramda yaşananlar yürek dağlıyor. Müge Anlı 4 Eylül 2020 izle! - Müge Anlı 4 Eylül 2020 canlı izle!

ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı 4 Eylül 2020 izle yayında. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gerçekler gün yüzüne çıkıyor. 3 yaşındaki Miraç’ın kaybında 35. Gün yaşanıyor. 92 yaşındaki Gülsüm ninenin başına neler geldi? 8 aydır kayıp olan Mehmet Ali Koron’a ait olduğu düşülen bir kemik daha bulundu. Başka neler yaşandı. Canlı bağlantılar, itiraflar, şok iddialar. …

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04 Eyl 2020 - 11:40 - Gündem

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