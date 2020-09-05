Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Eyl 2020 - 10:33- Gündem G: 05 Eyl 2020 - 10:57

Son Dakika! Bakan açıkladı! 27 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını ve bu ilaçlardan 14'ünün yerli üretim olduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) web sitesinde Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını aktardı.

Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 374, Türkiye'den ruhsatlı 8 bin 339 ilacın yer aldığını belirten Selçuk, söz konusu düzenlemeyle 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Bu ilaçlardan 14'ünün yerli üretim olduğunu ifade eden Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 366'ya ulaştı." bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerine işaret ederek, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

SUT'ta yapılan düzenleme ile geri ödeme listesine alınan ilaçlar şöyle:

"4 adet antiinflamatuvar intestinal ilaç, 1 adet enzim eksikliği tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adet sindirim sistemi ilacı, 1 adet tansiyon ilacı, 1 adet lipid düşürücü ilaç, 1 adet topikal mantar ilacı, 1 adet topikal cilt hastalıklarında kullanılan ilaç, 1 adet topikal antiviral ilaç, 1 adet topikal kortikosteroid ilaç, 1 adet sistemik hormon ilacı, 3 adet immunglobulin ilaç, 4 adet immunosupresan ilaç (2 adedi kanser ilacı), 1 adet kas gevşetici ilaç, 1 adet antiepileptik ilaç, 4 adet Astım-KOAH ilacı, 1 adet enteral beslenme ürünü."

05 Eyl 2020 - 10:33 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MasterChef severlere kötü haber! Tv8'den şok karar! mask
MasterChef severlere kötü haber! Tv8'den şok karar!
Bu düet çok konuşulur! İkisi de izlenme rekorları kırıyor! İşte o şarkı! mask
Bu düet çok konuşulur! İkisi de izlenme rekorları kırıyor! İşte o şarkı!
Ünlü oyuncunun Twitter'da gündem olmasına sebep olan olay herkesi güldürdü! mask
Ünlü oyuncunun Twitter'da gündem olmasına sebep olan olay herkesi güldürdü!
2020 Eylül güncel araba fiyat listesi! İşte en ucuz araçlar! mask
2020 Eylül güncel araba fiyat listesi! İşte en ucuz araçlar!
Benin’deki su kuyularına Eren Bülbül ile annesinin adı verildi mask
Benin’deki su kuyularına Eren Bülbül ile annesinin adı verildi
PTT personel alıyor! PTT personel alımı ne zaman? İşte PTT başvuru şartları! mask
PTT personel alıyor! PTT personel alımı ne zaman? İşte PTT başvuru şartları!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı? mask
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı?
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra... mask
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra...
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı! mask
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı!
Sağlık Bakanı Açıkladı:" Koronavirüste Birinci Dalganın ikinci Pikini Yaşıyoruz" İşte 2 Eylül Koronavirüs tablosu mask
Sağlık Bakanı Açıkladı:" Koronavirüste Birinci Dalganın ikinci Pikini Yaşıyoruz" İşte 2 Eylül Koronavirüs tablosu
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo! mask
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo!
Son Dakika! 81 İl Valiliğine gönderildi! Yarın tüm Türkiye'de uygulanacak mask
Son Dakika! 81 İl Valiliğine gönderildi! Yarın tüm Türkiye'de uygulanacak

GALERİ

Ankara Büyükşehir, barınaklarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor mask
Ankara Büyükşehir, barınaklarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor
Bakan Koca'nın Ankara açıklaması sonrası Gölbaşı'nda önlem ve tedbirler arttırıldı mask
Bakan Koca'nın Ankara açıklaması sonrası Gölbaşı'nda önlem ve tedbirler arttırıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde korkutan yangın mask
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde korkutan yangın
Ara Güler Müzesi’nin kapıları yeni sergi ile tekrar açılıyor mask
Ara Güler Müzesi’nin kapıları yeni sergi ile tekrar açılıyor
Meteorolojiden kritik uyarı! Sıcaklıklar dibi görecek! mask
Meteorolojiden kritik uyarı! Sıcaklıklar dibi görecek!
Define merakı yüzünden canından oldu: 1 ölü, 1 yaralı mask
Define merakı yüzünden canından oldu: 1 ölü, 1 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL