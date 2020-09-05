Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Eyl 2020 - 17:41- Gündem G: 05 Eyl 2020 - 17:42

Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.

Erdoğan, Çengelköy'de kendisini durduran Uğur Yeşilyurt'un daveti üzerine aileye misafir oldu.

Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti.

05 Eyl 2020 - 17:41 AA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye genelinde 62 bin 100 araç ve sürücü denetlendi... 698 araç trafikten men edildi mask
Türkiye genelinde 62 bin 100 araç ve sürücü denetlendi... 698 araç trafikten men edildi
5 Eylül Fox Ana Haber izle! Fox Haber 5 Eylül 2020 canlı izle! mask
5 Eylül Fox Ana Haber izle! Fox Haber 5 Eylül 2020 canlı izle!
MasterChef severlere kötü haber! Tv8'den şok karar! mask
MasterChef severlere kötü haber! Tv8'den şok karar!
Bu düet çok konuşulur! İkisi de izlenme rekorları kırıyor! İşte o şarkı! mask
Bu düet çok konuşulur! İkisi de izlenme rekorları kırıyor! İşte o şarkı!
Ünlü oyuncunun Twitter'da gündem olmasına sebep olan olay herkesi güldürdü! mask
Ünlü oyuncunun Twitter'da gündem olmasına sebep olan olay herkesi güldürdü!
2020 Eylül güncel araba fiyat listesi! İşte en ucuz araçlar! mask
2020 Eylül güncel araba fiyat listesi! İşte en ucuz araçlar!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı? mask
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı?
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra... mask
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra...
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı! mask
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı!
Sağlık Bakanı Açıkladı:" Koronavirüste Birinci Dalganın ikinci Pikini Yaşıyoruz" İşte 2 Eylül Koronavirüs tablosu mask
Sağlık Bakanı Açıkladı:" Koronavirüste Birinci Dalganın ikinci Pikini Yaşıyoruz" İşte 2 Eylül Koronavirüs tablosu
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo! mask
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo!
Ankaralıları Kızdıracak Covid-19 İddiası! "VIP" Korona Hastası Dönemi Başladı! Şok Eden O İddia Filyasyon Ekibinden Geldi mask
Ankaralıları Kızdıracak Covid-19 İddiası! "VIP" Korona Hastası Dönemi Başladı! Şok Eden O İddia Filyasyon Ekibinden Geldi

GALERİ

Mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasında yeni detay mask
Mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasında yeni detay
Bakanlık duyurdu! 320 terörist etkisiz hale getirildi - Video Haber mask
Bakanlık duyurdu! 320 terörist etkisiz hale getirildi - Video Haber
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları mask
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Çubuk'taki orman yangını söndürüldü mask
Çubuk'taki orman yangını söndürüldü
Antalya sahillerinde yoğunluk mask
Antalya sahillerinde yoğunluk
Park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu ! mask
Park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu !
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL