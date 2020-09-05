Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.
Erdoğan, Çengelköy'de kendisini durduran Uğur Yeşilyurt'un daveti üzerine aileye misafir oldu.
Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.