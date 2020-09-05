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05 Eyl 2020 - 21:10- Gündem G: 05 Eyl 2020 - 21:33

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Buse Melisa K. kimdir? İntiharına babası mı sebep oldu?

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Buse Melisa K. kimdir? İntiharına babası mı sebep oldu? Daha 15 yaşında intihar eden ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olay olan Buse Melisa K. Türkiye gündemine oturdu. Yaptığı paylaşımlarda babasının psikolojik baskı uyguladığını iddia etmiş ve ardından intihar haberi gelmiş. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Buse Melisa K. kimdir? İntiharına babası mı sebep oldu?

Tolga dumana
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Tüm Türkiye'nin konuştuğu Buse Melisa K. kimdir? İntiharına babası mı sebep oldu? Daha 15 yaşında intihar eden ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olay olan Buse Melisa K. Türkiye gündemine oturdu. Yaptığı paylaşımlarda babasının psikolojik baskı uyguladığını iddia etmiş ve ardından intihar haberi gelmiş. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Buse Melisa K. kimdir? İntiharına babası mı sebep oldu?

Emekli astsubay olan babasının tabancası ile intihar ettiği öğrenilen kızın sosyal medyada yer alan bütün paylaşımları inceleme altına alındı. 

Melisa'nın ortalıkta hızla yayılan paylaşımlarına göre babası kendisine psikolojik baskı uygulamış ve paylaşımlarında sürekli intihardan bahsetmiş. İzmir Ödemişte meydana gelen olay günün en çok konuşulan konularının başında geliyor. İntihar etmesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kız ne yazık ki kurtulamadı.

Olayın ardından gelen tepkiler ve yapılan paylaşımlar üzerine göz altına alınan baba ise mahkemece serbest bırakıldı. Kızını intihara yönlendirdiği ve psikolojik baskı uyguladığı iddia edilen baba emniyet güçleri tarafından göz altına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı. 

05 Eyl 2020 - 21:10 - Gündem

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