Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt koronavirüse yakalandı!

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süre evde karantinada olacağını ifade etti.
Bozkurt, şunları kaydetti:
"Çalışma arkadaşlarımızda rastlanan Kovid-19'dan dolayı yaptırdığımız rutin testlerde benim de testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi, endişeye mahal verecek hiçbir şikayetim yok ama prosedür gereği belli bir süre evde izolasyonda olmam gerekiyor."
Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini hatırlatan Bozkurt, sürecin en şekilde atlatılabilmesi için kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.