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06 Eyl 2020 - 11:38- Gündem G: 06 Eyl 2020 - 11:46

Ankara'da köprü altı koronavirüs testi! Ankara'da koronavirüs testi karaborsaya düştü!

Ankara'da köprü altı koronavirüs testi! Ankara'da koronavirüs testi karaborsaya düştü! Ankara sokakları ve köprü altı direklerinde hızla yayılan ilanlar Türkiye gündemine düştü. 365 TL'ye yapıldığı söylenen ve 3 saat içinde sonuçlandığı iddia edilen ilanlar Ankara halkının dikkatini çekti. Ankara'da köprü altı koronavirüs testi! Ankara'da koronavirüs karaborsaya düştü!

Tolga dumana
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Ankara'da köprü altı koronavirüs testi! Ankara'da koronavirüs testi karaborsaya düştü! Ankara sokakları ve köprü altı direklerinde hızla yayılan ilanlar Türkiye gündemine düştü. 365 TL'ye yapıldığı söylenen ve 3 saat içinde sonuçlandığı iddia edilen ilanlar Ankara halkının dikkatini çekti. Ankara'da köprü altı koronavirüs testi! Ankara'da koronavirüs testi karaborsaya düştü!

Ankara'da köprü altı koronavirüs testi! Ankara'da koronavirüs testi karaborsaya düştü!  İlan üzerinde yazan numara aranıp bilgi istendiğinde ise hastanelerde ki yoğunluktan dolayı test yaptıramayan vatandaşların sıra beklemeden ve kısa süre içinde testi yaptırabilmeleri için böyle bir imkan sağladıkları söylendi.

Ancak telefonda ki şahsın, ismini vermiş olduğu laboratuvar bu konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, Sağlık bakanlığının vermiş olduğu test ücretinden ne eksik ne de fazla bir ücret talep edilmesinin mümkün olmadığını belirterek ilanı asan ve telefonda yanlış bilgi verenler ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını iletti.

06 Eyl 2020 - 11:38 - Gündem

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