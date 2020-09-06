Ankara'da köprü altı koronavirüs testi! Ankara'da koronavirüs testi karaborsaya düştü! Ankara sokakları ve köprü altı direklerinde hızla yayılan ilanlar Türkiye gündemine düştü. 365 TL'ye yapıldığı söylenen ve 3 saat içinde sonuçlandığı iddia edilen ilanlar Ankara halkının dikkatini çekti. Ankara'da köprü altı koronavirüs testi! Ankara'da koronavirüs testi karaborsaya düştü!
Ankara'da köprü altı koronavirüs testi! Ankara'da koronavirüs testi karaborsaya düştü! İlan üzerinde yazan numara aranıp bilgi istendiğinde ise hastanelerde ki yoğunluktan dolayı test yaptıramayan vatandaşların sıra beklemeden ve kısa süre içinde testi yaptırabilmeleri için böyle bir imkan sağladıkları söylendi.
Ancak telefonda ki şahsın, ismini vermiş olduğu laboratuvar bu konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, Sağlık bakanlığının vermiş olduğu test ücretinden ne eksik ne de fazla bir ücret talep edilmesinin mümkün olmadığını belirterek ilanı asan ve telefonda yanlış bilgi verenler ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını iletti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.