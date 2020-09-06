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06 Eyl 2020 - 13:31- Gündem G: 06 Eyl 2020 - 13:46

Son Dakika! MSB duyurdu! Son 24 saatte...

MSB: "TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin gece-gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

06 Eyl 2020 - 13:31 AA Ankara- Gündem

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