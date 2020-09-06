Son Dakika! MSB duyurdu! Son 24 saatte...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin gece-gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.