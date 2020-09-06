Son Dakika! MSB duyurdu! Son 24 saatte...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin gece-gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.