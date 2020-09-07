Doya Doya Moda 7 Eylül günün birincisi kim oldu? İlginç gelişmeler...

Doya Doya Moda 7 Eylül günün birincisi kim oldu? Jüri üyeleri şok oldu! Tv8'in gündüz kuşağında reyting rekorları kıran yarışma programı Doya Doya Moda'da heyecan her geçen gün artarak devam ediyor. Jüri üyelerine kendilerini beğendirmek için yarışan yarışmacılar en yüksek puanı toplayabilmek adına elinden geleni yapıyor. Doya Doya Moda 7 Eylül günün birincisi kim oldu?

Her bölümde farklı bir konsept ile yarışan yarışmacılar, kıyasıya bir rekabet ile izleyenleri ekran başına kilitliyor. Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finali bölümünde bir yarışmacı en düşük puanı alıp yarışmaya veda ediyor. Pazartesi günleri ise elenen yarışmacının yerine yeni bir yarışmacı yarışmaya dahil oluyor Peki Doya Doya Moda 7 Eylül günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 7 Eylül günün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA 7 EYLÜL GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hergün farklı konseptle yarışan yarışmacılar, bugün de en yüksek puanı alabilmek çabaladı.Hafta içi 5 puan Cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendirilen yarışmacılar alacakları puanları merakla bekliyor. Doya Doya Moda 7 Eylül günün birincisi açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA 7 EYLÜL PUAN TABLOSU