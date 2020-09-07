Bir düğün bütün köyün karantinaya alınmasına neden oldu!

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, köyde düzenlenen bir düğüne katılan kişilerden 3'ünün Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Düğünde temas edilen kişi sayısının fazla olduğu belirtilen açıklamada, "Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 7-20 Eylül tarihlerinde köye giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, 14 günlük karantina süresince köydeki düğün, nişan, sünnet ve benzeri tüm organizasyonların iptal edildiği duyuruldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.