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07 Eyl 2020 - 15:55- Gündem G: 07 Eyl 2020 - 15:56

Bir düğün bütün köyün karantinaya alınmasına neden oldu!

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, köyde düzenlenen bir düğüne katılan kişilerden 3'ünün Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Düğünde temas edilen kişi sayısının fazla olduğu belirtilen açıklamada, "Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 7-20 Eylül tarihlerinde köye giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 14 günlük karantina süresince köydeki düğün, nişan, sünnet ve benzeri tüm organizasyonların iptal edildiği duyuruldu.

07 Eyl 2020 - 15:55 AA Bilecik- Gündem

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