NATO, Türkiye-Yunanistan toplantısını erteledi

Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantının 10 Eylül Perşembe günü yapılacağı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması planlandı.
NATO Karargahı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül'e ertelendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.