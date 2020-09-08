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08 Eyl 2020 - 16:31- Gündem G: 08 Eyl 2020 - 16:32

NATO, Türkiye-Yunanistan toplantısını erteledi

Heyetler arasında bugün yapılması planlanan "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantının ertelendiği bildirildi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantının 10 Eylül Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması planlandı.

NATO Karargahı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül'e ertelendi.

08 Eyl 2020 - 16:31 AA Ankara- Gündem

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