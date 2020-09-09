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09 Eyl 2020 - 13:55- Gündem G: 09 Eyl 2020 - 14:30

Son Dakika! Erol Volkan İldem ile Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, "Kırmızı Kategori"deki Erol Volkan İldem ile "Gri Kategori"deki Fadime Çakıl'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığınca, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de, diğerinin de "Gri Kategori"de arandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında Tunceli'de, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de 10 milyon liraya kadar ödülle aranan, sözde Dersim eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan İldem, diğerinin ise 500 bin liraya kadar ödülle "Gri Kategori"de aranan, "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, Hakkari ili Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristler Çakıl ve İldem ile Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini sosyal medya hesabından "Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz jandarma." ifadeleriyle paylaştı.

09 Eyl 2020 - 13:55 AA Ankara- Gündem

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