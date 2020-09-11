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11 Eyl 2020 - 12:15- Gündem G: 11 Eyl 2020 - 12:16

Gazi Üniversitesi'nin "uzaktan eğitim" programı belli oldu

Gazi Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde teorik dersler ve bunlarla ilgili laboratuvar uygulamalarının uzaktan (çevrimiçi/online) ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılmasını kararlaştırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gazi Üniversitesi, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde teorik dersler ve bunlarla ilgili laboratuvar uygulamalarının uzaktan (çevrimiçi/online) ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılmasını kararlaştırdı.

Üniversitenin internet sayfasında yer alan duyuruda, bugünkü senato toplantısında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, güz dönemi eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için bazı karar alındığı belirtildi.

Buna göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi"ndeki tavsiyeler de dikkate alınarak, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde teorik dersler ve bunlarla ilgili laboratuvar uygulamaları uzaktan (çevrimiçi/online) ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılacak.

Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda, uygulamalar mümkünse ertelenecek, ertelenememesi durumunda "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi"ndeki tavsiyeler dikkate alınarak ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulları planlamaları gerçekleştirecek.

Tıp, diş, eczacılık, sağlık bilimleri fakülteleri, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda yapılması zorunlu intörn ve diğer klinik ve saha uygulamaları, "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi"ndeki tedbirler sağlanarak, fiziksel koşullar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, seyreltilmiş gruplar şeklinde ilgili fakülte ve meslek yüksekokulları kurullarınca planlanacak.

Öğretmenlik uygulaması, okul deneyimi gibi ders ve faaliyetler, salgın süreci göz önünde bulundurularak, korunma tedbirleri alınarak uygun yöntemlerle ilgili kurumlarla iş birliğinde planlanacak.

Ara sınavlar şeffaflık, denetlenebilirlik ve ölçülebilirlik esasları doğrultusunda belirlenecek ilkelere göre dijital ortamlarda veya ilgili akademik birimler tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre gerçekleştirilecek, dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı ise salgının seyrine göre değerlendirilecek.

Salgının ülkedeki seyri doğrultusunda, öngörülemeyen veya ortaya çıkan yeni durumlarla ilgili düzenlemeler, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda üniversitenin yetkili kurullarınca yapılacak.

11 Eyl 2020 - 12:15 AA Ankara- Gündem

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