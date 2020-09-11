Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun...''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "sömürge zihniyetinin temsilcisi" ifadesiyle tepki gösterdi.
Oktay, sosyal medya hesabından Macron'un Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
"ErdoğanınYanındayız" etiketiyle yaptığı paylaşımda Oktay, "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.