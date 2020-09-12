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12 Eyl 2020 - 15:30- Gündem G: 12 Eyl 2020 - 15:31

Bahçeli: "12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir"

Devlet Bahçeli: "Darbeler Türk demokrasi kültürünü zehirlemiştir. Milli iradeyi örselemiştir."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Devlet Bahçeli: "Darbeler Türk demokrasi kültürünü zehirlemiştir. Milli iradeyi örselemiştir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesidir."

Devlet Bahçeli: "Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eliyle sekteye uğratılmıştır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "1980 öncesi bölgesel ve küresel gelişmelerin sürat ve seyriyle bunun ülke içine yansımalarına bakıldığında Türkiye'nin planlı ve sistemli adımlarla darbe ortamına sürüklendiğini görmemiz kaçınılmazdır."

12 Eyl 2020 - 15:30 AA İstanbul- Gündem

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