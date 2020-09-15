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15 Eyl 2020 - 15:47- Gündem G: 15 Eyl 2020 - 15:57

Son Dakika! Türkiye ile Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı

MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadesine yer verildi.

15 Eyl 2020 - 15:47 AA Ankara- Gündem

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