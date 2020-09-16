Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Eyl 2020 - 16:07- Gündem G: 16 Eyl 2020 - 16:17

İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti

Gök bilimciler biri otobüs, diğeri otomobil büyüklüğünde iki gök taşının Dünya'nın yakınından geçtiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Gök bilimciler biri otobüs, diğeri otomobil büyüklüğünde iki gök taşının Dünya'nın yakınından geçtiğini bildirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Jet İtki Laboratuvarına bağlı Dünya'ya Yakın Gök Cisimleri Araştırma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "2020 RF3" ve "2020 RD4" adlı verilen iki gök taşı önceki gece iki saat arayla yerkürenin yakınından geçti.

Gök taşlarından otobüs büyüklüğündeki ilki Dünya'ya 94 bin, otomobil büyüklüğündeki diğeri ise 106 bin kilometre kadar yaklaştı.

Her yıl Mars ve Jüpiter arasındaki Ana Asteroid Kuşağı ve Neptün'ün ötesindeki Kuiper Kuşağı'ndan kopan çok sayıda asteroid Güneş Sistemi'nin iç kesimlerine savruluyor. Bunlardan bir kısmı Dünya yörüngesine kadar girebiliyor.

16 Eyl 2020 - 16:07 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Haberlerankara'yı Gather Üzerinden Takip Edebilirsiniz! mask
Haberlerankara'yı Gather Üzerinden Takip Edebilirsiniz!
ATO Başkanı Baran, Sanal Olarak Gerçekleşen SEDEC 2020’de Konuştu mask
ATO Başkanı Baran, Sanal Olarak Gerçekleşen SEDEC 2020’de Konuştu
Telve dergisi, Türkçenin ele alındığı ikinci sayısıyla okurlarıyla buluştu mask
Telve dergisi, Türkçenin ele alındığı ikinci sayısıyla okurlarıyla buluştu
Son Dakika! Yunanistan Başbakanı: ''Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda...'' mask
Son Dakika! Yunanistan Başbakanı: ''Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda...''
Türkiye-Yunanistan arasında önemli toplantı mask
Türkiye-Yunanistan arasında önemli toplantı
EGM'den "uyuşturucuya başlama yaşı ve uyuşturucu ölüm yaşı" iddialarına ilişkin açıklama mask
EGM'den "uyuşturucuya başlama yaşı ve uyuşturucu ölüm yaşı" iddialarına ilişkin açıklama
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Milletvekili Paylaşmıştı... Bakan Koca'dan Ölüm Raporu Açıklaması mask
Milletvekili Paylaşmıştı... Bakan Koca'dan Ölüm Raporu Açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı için su kesintisi uyarısı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı için su kesintisi uyarısı
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılmıştı! Sanığın savunması kan dondurdu mask
Eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılmıştı! Sanığın savunması kan dondurdu
Belediye Başkanı hakkında Yok artık dedirten Suç Duyurusu! "Uyuşturucu, zorla birlikte olma ve tehdit..." mask
Belediye Başkanı hakkında Yok artık dedirten Suç Duyurusu! "Uyuşturucu, zorla birlikte olma ve tehdit..."

GALERİ

"MasterChef Yayından Kaldırılıyor" Son Dakika Koronavirüs Engeli! Valilik Açıkladı, Çekimler İptal Edildi... Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
"MasterChef Yayından Kaldırılıyor" Son Dakika Koronavirüs Engeli! Valilik Açıkladı, Çekimler İptal Edildi... Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Ankara'da Koronavirüs İçin Artık Mucize Gerekiyor! Görenler Başını Ellerinin Arasına Alıp Gözyaşına Boğuldu... Koronavirüs Son Noktada! mask
Ankara'da Koronavirüs İçin Artık Mucize Gerekiyor! Görenler Başını Ellerinin Arasına Alıp Gözyaşına Boğuldu... Koronavirüs Son Noktada!
Babası Yaşındaki Adamı Döven Halil Sezai'nin Korkunç Görüntüleri Ortaya Çıktı, Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti mask
Babası Yaşındaki Adamı Döven Halil Sezai'nin Korkunç Görüntüleri Ortaya Çıktı, Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti
Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Netlik Kazanacak! Bilim Kurulu Toplandı, Tüm Vatandaşları İlgilendiriyor! mask
Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Netlik Kazanacak! Bilim Kurulu Toplandı, Tüm Vatandaşları İlgilendiriyor!
Suna Kıraç, son yolculuğuna uğurlandı mask
Suna Kıraç, son yolculuğuna uğurlandı
MasterChef Eleme Adayı Olan Özgül Coşar Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli? mask
MasterChef Eleme Adayı Olan Özgül Coşar Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL