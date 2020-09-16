İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti

Gök bilimciler biri otobüs, diğeri otomobil büyüklüğünde iki gök taşının Dünya'nın yakınından geçtiğini bildirdi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Jet İtki Laboratuvarına bağlı Dünya'ya Yakın Gök Cisimleri Araştırma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "2020 RF3" ve "2020 RD4" adlı verilen iki gök taşı önceki gece iki saat arayla yerkürenin yakınından geçti.
Gök taşlarından otobüs büyüklüğündeki ilki Dünya'ya 94 bin, otomobil büyüklüğündeki diğeri ise 106 bin kilometre kadar yaklaştı.
Her yıl Mars ve Jüpiter arasındaki Ana Asteroid Kuşağı ve Neptün'ün ötesindeki Kuiper Kuşağı'ndan kopan çok sayıda asteroid Güneş Sistemi'nin iç kesimlerine savruluyor. Bunlardan bir kısmı Dünya yörüngesine kadar girebiliyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.