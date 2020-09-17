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17 Eyl 2020 - 10:21- Belediyeler G: 17 Eyl 2020 - 10:22

Ankara'da bir İlk! Akyurt Belediyesi Bebek Kütüphanesini Tanıttı

Akyurt Belediyesinin 2020 yılındaki 20 projesinden biri olan Bebek Kütüphanesi projesini Belediye Başkanı Hilal Ayık sosyal medyada paylaşılan bir video ile tanıttı.
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Akyurt Belediyesinin 2020 yılındaki 20 projesinden biri olan Bebek Kütüphanesi projesini Belediye Başkanı Hilal Ayık sosyal medyada paylaşılan bir video ile tanıttı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık proje tanıtım konuşmasında 2020 yılı için açıkladığımız 20 projeden bir tanesi olan Bebek Kütüphanesini yakında açacağız. Bunun heyecanı içerisindeyiz. 0 6 yaş grubu çocukların anne ve babalarıyla birlikte gelip nitelikli vakit geçirmelerini saplayacak etkinliklerin yapıldığı ve en önemlisi çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırıldığı yer burası olacak.

Çocuk gelişimi uzmanlarımız çocuklar ve aileleri hikaye okuyarak vakit geçirecek. Sanat atölyemizde yine ebeveynleriyle birlikte çocuklarımız resimler yapacak robotik kodlama materyallerimizle birlikte gelişimlerine katkıda bulunacak pek çok etkinliği de aileleriyle gerçekleştirebilecekler. Kütüphanemizin sloganı Bebekler Kütüphanede Emekler. Bebeklerimiz burada çocuk gelişimi uzmanları ve kütüphanecilerimizle birlikte ailelerinin de olduğu bir ortamda kitapla tanışacaklar. İçeride kullanılan tüm malzemeler çocukların gelişimine uygun olarak hazırlandı.

Ana salonda deniz konseptini çalıştık. Deniz fenerimiz mevcut. Etkinlik köşesi kitap okuma alanı görsel hafızayı geliştirecek etkinlik alanı kütüphanemizin başlıca noktaları. Anne ve babalar bebekleriyle birlikte geldiklerinde Rahat olabilir miyiz Konforlu bir ortam var mı diye sakın endişe etmesinler. Bebek bakım odamız da var. Bu projemizde desteklerini yanımızda hissettiğimiz Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Ali Ayvazoğluna teşekkür ediyorum. İfadelerini kullandı.

17 Eyl 2020 - 10:21 Ankara- Belediyeler

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