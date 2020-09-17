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17 Eyl 2020 - 14:29- Belediyeler G: 17 Eyl 2020 - 14:30

Ankara Gölbaşı Belediyesi temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor…

Gölbaşı Belediyesi koronavirüs salgını kapsamında önlemlerine ve çalışmalarına devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gölbaşı Belediyesi koronavirüs salgını kapsamında önlemlerine ve çalışmalarına devam ediyor.

Ara sokaklarda ve özellikle çöp konteynerlerinde temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Plevne Caddesi, Bahçelievler Mahallesi ve Gaffar Okkan Caddesi’nde çöp konteynerlerinden yayılabilecek olası virüsleri dezenfekte çalışmalarımız, ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Diğer mahallelerimizde de hız kesmeden dezenfekte ve temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önemli olan tedbirlere uyarak hep birlikte bu virüsün üstesinden gelmek” açıklamasında bulundu.

Ara sokaklar ve parklar temizleniyor

Düzenli olarak ara sokakların ve parklarında dezenfekte edildiğini belirten Ramazan Şimşek “Bahçelievler Mahallesi 290. Sokak ve etrafındaki ara sokaklar ekiplerimizce ve yıkama aracı ile yıkanarak tertemiz hale getirildi. Çocuklarımızın güvenliği ve keyifle vakit geçirebilecekleri parklarımızda da dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de dezenfekte ve temizlik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.
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17 Eyl 2020 - 14:29 Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

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