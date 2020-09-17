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17 Eyl 2020 - 14:47- Gündem G: 17 Eyl 2020 - 14:48

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Ankara'da geriye doğru gidiyoruz''

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Vatandaş, son günlerde gittikçe daha artan duyarlılıkla bu tedbirlere dikkat etmeye çalışıyor. Bu henüz daha yeterli seviyede değil. Bunun çok daha ilerisini yapmamız gerekiyor"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara'da, İçişleri Bakanlığınca " Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Ekipler, denetimler kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İşletmelerde, sosyal mesafe ve maske kuralının yanı sıra hijyen belgeleri de kontrol edildi, şartlara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Denetimlere katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, gazetecilere Kovid-19 tedbirlerinin denetimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, aksayan durumlarda ikaz ve bilinçlendirme görevini yaptıklarını söyledi.

İşletmelerin, aynı hatada ısrar etmesi durumunda müeyyide uyguladıklarını belirten Vali Şahin, görebildiği kadarıyla vatandaşların da iş yerlerinin de uyum sağlamaya çalıştığını bildirdi.

Şahin, bütün Ankaralıların, esnafından müşterisine kadar, kamu görevlisinden özel sektöründe çalışanına kadar herkesin bu kurallara uymak durumunda olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Çünkü bu salgının şu anda önüne geçebileceğimiz başka bir ilacımız ya da aşımız henüz yok. Ankara başından beri bilinçliydi ama özellikle yaz döneminde tatiller, düğünler, bayramların da yaza denk gelmesi insan temasını artırdığı için Ankara'mızda maalesef sayılar istenmeyen noktalara doğru ilerledi. Şimdi onu önlemeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda hep birlikte vatandaşların bireysel tedbirleriyle hem de bizim denetim ekiplerimizle birlikte yaptığımız denetim, uyarı ve bilinçlendirme çalışmalarıyla inşallah bunu tersine çevireceğiz. Bu bizim elimizde, istersek başarabiliriz."

- "Bunun çok daha ilerisini yapmamız gerekiyor"

Vatandaşları, tedbirler konusunda çok ciddi bir gayrete ve duyarlılığa davet eden Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımızın elinde hem Türkiye hem de Ankara rakamları var. Dolayısıyla en doğru bilgiler ve rakamlar onda olduğu için de onların açıklamaları bizi bağlayan açıklamalardır. Bakan Bey, Ankara ile ilgili stabilizasyon ve geriye doğru rakamlarda inşallah gidiş olacağı şeklinde değerlendirmesi oldu. Biz de buna katılıyoruz. Biz şimdi Ankara'da geriye doğru gidiyoruz. Vatandaş son günlerde gittikçe daha artan duyarlılıkla bu tedbirlere dikkat etmeye çalışıyor. Bu henüz daha yeterli seviyede değil. Bunun çok daha ilerisini yapmamız gerekiyor ve bu da mümkün."

17 Eyl 2020 - 14:47 AA Ankara- Gündem

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