Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Eyl 2020 - 16:27- Gündem G: 17 Eyl 2020 - 16:46

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu'nun, bireysel başvurusunda ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Yargıtay'a gönderilmesine hükmetti.

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda, "dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği" öne sürülmüştü.

Başvuruyu bugünkü gündem toplantısında ele alan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Kurul, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Yargıtay'a gönderilmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

- 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

17 Eyl 2020 - 16:27 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı mask
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti
Artan vakalar nedeniyle yeni "Kovid-19" poliklinikleri açıldı mask
Artan vakalar nedeniyle yeni "Kovid-19" poliklinikleri açıldı
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 2. kesimi 29 Ekim'de tamamlanacak mask
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 2. kesimi 29 Ekim'de tamamlanacak
Türkiye'de Yarın Büyük Gün! İçişleri Bakanlığı Açıkladı.. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Muhtarlar, Polisler ve Jandarmalar Katılacak! mask
Türkiye'de Yarın Büyük Gün! İçişleri Bakanlığı Açıkladı.. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Muhtarlar, Polisler ve Jandarmalar Katılacak!
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılmıştı! Sanığın savunması kan dondurdu mask
Eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılmıştı! Sanığın savunması kan dondurdu
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti
Belediye Başkanı hakkında Yok artık dedirten Suç Duyurusu! "Uyuşturucu, zorla birlikte olma ve tehdit..." mask
Belediye Başkanı hakkında Yok artık dedirten Suç Duyurusu! "Uyuşturucu, zorla birlikte olma ve tehdit..."

GALERİ

Ankaraspor, tam sahada maç yaptı mask
Ankaraspor, tam sahada maç yaptı
Bülent Ersoy Hayranlarına Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Neler Oluyor? mask
Bülent Ersoy Hayranlarına Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Neler Oluyor?
Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi - Video Haber mask
Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi - Video Haber
Demet Akalın Kendine Hayran Bıraktı! Estetiksiz Halini Görenler Ekrana Yapıştı... Güzelliği Dillere Destan... mask
Demet Akalın Kendine Hayran Bıraktı! Estetiksiz Halini Görenler Ekrana Yapıştı... Güzelliği Dillere Destan...
Masterchef Mehmet Şef Delirdi! Gözü Kapalı Şov Yaptı! "Ne yapıyorsun Mehmet Şef?" mask
Masterchef Mehmet Şef Delirdi! Gözü Kapalı Şov Yaptı! "Ne yapıyorsun Mehmet Şef?"
Koronavirüs Akıllı Bileklik Nedir? Kırmızı ve Mavi Bileklik Ne Anlama Geliyor? mask
Koronavirüs Akıllı Bileklik Nedir? Kırmızı ve Mavi Bileklik Ne Anlama Geliyor?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL