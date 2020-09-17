Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Eyl 2020 - 16:32- Gündem G: 17 Eyl 2020 - 16:33

MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den Türk Tabipleri Birliği açıklaması

-"MHP'nin tepkisi, siyah kurdele kampanyasıyla sağlık hizmetlerinde bozgun planları yapan, gayri milli duruşunun gereğini her daim ortaya koyan Türk Tabipleri Birliği ve yöneticilerinedir"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "MHP'nin tepkisi, siyah kurdele kampanyasıyla sağlık hizmetlerinde bozgun planları yapan, gayri milli duruşunun gereğini her daim ortaya koyan Türk Tabipleri Birliği (TTB ) ve yöneticilerinedir." ifadelerini kullandı.

Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "TTB, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği, derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır." değerlendirmesine işaret etti.

MHP'nin tepkisinin, "siyah kurdele kampanyasıyla sağlık hizmetlerinde bozgun planları yapan, gayri milli duruşunun gereğini her daim ortaya koyan TTB ve yöneticilerine" olduğunu belirten Bülbül, TTB'nin başlatmak istediği siyah kurdele kampanyasının, adeta seferberlik halinde olan sağlık camiasında bölünme, kargaşa ve zafiyet oluşturmaya yönelik art niyetli bir girişim olduğunu kaydetti.

Bülbül, siyah kurdele kampanyası ile sağlık çalışanları arasında kurdele takan-kurdele takmayan ayrımı üzerinden bir tefrika-fitne planı yapılmak istendiğini, birliğin ve kenetlenmenin tek reçete olduğu bir dönemde TTB tarafından başlatılan bu kampanyanın asla masum görülemeyeceğini ve gösterilemeyeceğini ifade etti.

-"MHP'nin tepkisi fedakarca hizmet eden hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza değildir"

MHP'li Bülbül, şunları kaydetti:

"Bu kampanya, seferberlik ruhuyla mücadele veren sağlık ordumuzun psikolojik direncini kırmaya ve yapılan hizmetleri akamete uğratmaya yönelik sinsi bir faaliyettir. Yine sosyal medya üzerinden yürütülmeye çalışılan 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' kampanyasını da bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, gerek siyah kurdele kampanyası gerekse bugüne kadar ortaya koyduğu gayri milli faaliyetleri nedeniyle hekimlere ve hekimliğe hizmetten uzaklaşarak, Türkiye'ye muhasım odaklarla ağız ve davranış birliği içinde olan TTB'nin kapatılması gerektiğini belirtmiştir. Liderimizin, sağlık ordumuzu birbirine düşürmeyi hedefleyen siyah kurdele fitne hareketine ve TTB'ye yönelik açıklamalarına karşı, TTB'den ve beraberlik içinde olduğu zillet odaklarından koro halinde tepki ve saldırılar gecikmemiştir. MHP'nin tepkisi fedakarca hizmet eden hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza değildir. Tepkimizin hekimlere ve sağlık çalışanlarımıza olduğu yönünde algı oluşturmaya çalışmak, alçakça bir çarpıtma faaliyetidir."

TTB'nin, devletin terörle mücadelesine karşı çıkan, Hendek operasyonlarında devletin savaş suçu işlediğini iddia eden, Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nı 'insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunu' olarak gören, PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen, terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır'da şehit edilen Doktor Abdullah Biroğlu'nun ölümüyle ilgili PKK'yı kınamadığını belirten Bülbül, "TTB'nin gayri milli bir çizgide olduğuna dair şüphe yoktur. Aynı TTB, şimdi de Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak cansiperane mücadele içerisinde olan Sağlık Bakanlığımızı ve sağlık çalışanlarımızı yalanlarıyla, tahrikleriyle provoke etmektedir. Ülkemizin her kader anında düşman beşinci kolu gibi hareket eden TTB yönetimi, bu faaliyetlerine devam edememelidir." ifadelerini kullandı.

- "MHP meselenin farkındadır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bu konuda yaptığı açıklamaların son derece haklı ve kamuoyunun üzerinde dikkatle durması gereken açıklamalar olduğunu vurgulayan Bülbül, bu açıklamalara karşı sosyal medya üzerinden yapılan organize saldırıların ise Türkiye düşmanı terör odakları tarafından organize edilen saldırılar olduğunu belirtti.

MHP'ye yönelen bu saldırıların, milli ve haklı duruşunu teyit ettiğini ifade eden Bülbül, bu odakların çok açık bir şekilde Kovid-19 mücadelesinde Türkiye'nin başarısız olmasını istediğini kaydetti.

Bu çevrelerin Kovid 19 salgınını, ekonomi, dış politika, güvenlik ve enerji gibi, Türkiye'yi kuşatma ve zayıflatma alanlarından biri olarak gördüğünü belirten Bülbül, "MHP meselenin farkındadır. Büyük bir azim ve kararlılıkla Türkiye'ye yönelik kuşatmanın yok edilmesi için mücadelesine devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

17 Eyl 2020 - 16:32 AA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı mask
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti
Artan vakalar nedeniyle yeni "Kovid-19" poliklinikleri açıldı mask
Artan vakalar nedeniyle yeni "Kovid-19" poliklinikleri açıldı
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 2. kesimi 29 Ekim'de tamamlanacak mask
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 2. kesimi 29 Ekim'de tamamlanacak
Türkiye'de Yarın Büyük Gün! İçişleri Bakanlığı Açıkladı.. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Muhtarlar, Polisler ve Jandarmalar Katılacak! mask
Türkiye'de Yarın Büyük Gün! İçişleri Bakanlığı Açıkladı.. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Muhtarlar, Polisler ve Jandarmalar Katılacak!
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılmıştı! Sanığın savunması kan dondurdu mask
Eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılmıştı! Sanığın savunması kan dondurdu
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti
Belediye Başkanı hakkında Yok artık dedirten Suç Duyurusu! "Uyuşturucu, zorla birlikte olma ve tehdit..." mask
Belediye Başkanı hakkında Yok artık dedirten Suç Duyurusu! "Uyuşturucu, zorla birlikte olma ve tehdit..."

GALERİ

Ankaraspor, tam sahada maç yaptı mask
Ankaraspor, tam sahada maç yaptı
Bülent Ersoy Hayranlarına Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Neler Oluyor? mask
Bülent Ersoy Hayranlarına Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Neler Oluyor?
Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi - Video Haber mask
Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi - Video Haber
Demet Akalın Kendine Hayran Bıraktı! Estetiksiz Halini Görenler Ekrana Yapıştı... Güzelliği Dillere Destan... mask
Demet Akalın Kendine Hayran Bıraktı! Estetiksiz Halini Görenler Ekrana Yapıştı... Güzelliği Dillere Destan...
Masterchef Mehmet Şef Delirdi! Gözü Kapalı Şov Yaptı! "Ne yapıyorsun Mehmet Şef?" mask
Masterchef Mehmet Şef Delirdi! Gözü Kapalı Şov Yaptı! "Ne yapıyorsun Mehmet Şef?"
Koronavirüs Akıllı Bileklik Nedir? Kırmızı ve Mavi Bileklik Ne Anlama Geliyor? mask
Koronavirüs Akıllı Bileklik Nedir? Kırmızı ve Mavi Bileklik Ne Anlama Geliyor?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL