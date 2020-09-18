Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Eyl 2020 - 12:14- Gündem G: 18 Eyl 2020 - 12:15

Bakan Koca'dan Korkutan Uyarı! O İlde Vaka Sayısı Yüzde 42 Arttı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum.''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taraması yani filyasyon, ortalama 15 saat içinde yapılıyor. İzmir'de ise bu şu an 19 saat. Bunu önce Türkiye ortalamasına daha sonra 12 saate çekmeyi hedefliyoruz."

18 Eyl 2020 - 12:14 AA İzmir- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
SON DAKİKA: Malatya'da 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem mask
SON DAKİKA: Malatya'da 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem
SON DAKİKA: Muş'ta 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem mask
SON DAKİKA: Muş'ta 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem
Yeni Atama kararları Resmi Gazete'de mask
Yeni Atama kararları Resmi Gazete'de
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı mask
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti
Artan vakalar nedeniyle yeni "Kovid-19" poliklinikleri açıldı mask
Artan vakalar nedeniyle yeni "Kovid-19" poliklinikleri açıldı
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme! mask
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme!
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı mask
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı

GALERİ

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. Bölüm İzle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. Bölüm İzle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Arka Sokaklar 557. Bölüm İzle! Arka Sokaklar 558. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
Arka Sokaklar 557. Bölüm İzle! Arka Sokaklar 558. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Sen Çal Kapımı 10. Bölüm Eda'nın Giydiği Kıyafetler ve Fiyatları (Hande Erçel) mask
Sen Çal Kapımı 10. Bölüm Eda'nın Giydiği Kıyafetler ve Fiyatları (Hande Erçel)
Yenimahalle’den Koronavirüse karşı ortak mücadele mask
Yenimahalle’den Koronavirüse karşı ortak mücadele
Ankara Büyükşehir'den Dev Asfalt Hamlesi: 15 ilçe 780 kilometre mask
Ankara Büyükşehir'den Dev Asfalt Hamlesi: 15 ilçe 780 kilometre
Enes Batur Milyonların Canını Riske Attı! Yaptığı Açıklamayla Herkesin Tepkisini Topladı... Örnek Olması Gerekirken Yaptığına Bakın! mask
Enes Batur Milyonların Canını Riske Attı! Yaptığı Açıklamayla Herkesin Tepkisini Topladı... Örnek Olması Gerekirken Yaptığına Bakın!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL