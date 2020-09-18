Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Eyl 2020 - 15:11- Gündem G: 18 Eyl 2020 - 15:12

Türk Hava Yolları o iddialara yalanladı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: -"Haberlerde bahsi geçen yargı süreci devam etmekte ve titizlikle takip edilmektedir."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'da bir iş mahkemesindeki davanın, hukuki danışmanlar ile Almanya'daki ilgili birimlerin mahkemeye katılmaması nedeniyle kaybedildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY, biletlerin uygunsuz kullanılması iddiaları nedeniyle Almanya'da işten çıkarılan bir çalışanın, THY avukatlarının duruşmalara katılmaması sebebiyle işe iade davasını kazandığına yönelik haberleri yalanladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı haber mecralarında Ortaklığımızın, Almanya'da bir iş mahkemesini hukuki danışmanlarımız ve Almanya'daki birimlerimizin mahkemeye katılmaması nedeniyle kaybettiği bilgisi paylaşılmıştır. Haberlerde bahsi geçen yargı süreci devam etmekte ve titizlikle takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

18 Eyl 2020 - 15:11 AA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara İli Yılın Çırağı ve Kalfası plaketle ödüllendirildi mask
Ankara İli Yılın Çırağı ve Kalfası plaketle ödüllendirildi
SON DAKİKA: Malatya'da 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem mask
SON DAKİKA: Malatya'da 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem
SON DAKİKA: Muş'ta 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem mask
SON DAKİKA: Muş'ta 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem
Yeni Atama kararları Resmi Gazete'de mask
Yeni Atama kararları Resmi Gazete'de
Son Dakika! Halil Sezai için tutuklama talebi mask
Son Dakika! Halil Sezai için tutuklama talebi
Ankara Valisi Vasip Şahin: "Ankara'da geriye doğru gidiyoruz'' mask
Ankara Valisi Vasip Şahin: "Ankara'da geriye doğru gidiyoruz''
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme! mask
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme!
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı mask
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı

GALERİ

Samsung Galaxy S20 Fan Edition Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Teknik Özellikleri! mask
Samsung Galaxy S20 Fan Edition Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Teknik Özellikleri!
Fenomen Meriç İzgi Kimdir? Neden Tutuklandı? Kaç Yaşında? Nereli? mask
Fenomen Meriç İzgi Kimdir? Neden Tutuklandı? Kaç Yaşında? Nereli?
'Türkiye'nin Vuhan'ı Oldu' Deniliyordu! Ankara Valisi Şahin'den Umutlandıran Koronavirüs Açıklaması mask
'Türkiye'nin Vuhan'ı Oldu' Deniliyordu! Ankara Valisi Şahin'den Umutlandıran Koronavirüs Açıklaması
Koronavirüsü Bitirecek Olan, Milyonlarca İnsanın Beklediği O Formülü Bilim Kurulu Üyesi Verdi! mask
Koronavirüsü Bitirecek Olan, Milyonlarca İnsanın Beklediği O Formülü Bilim Kurulu Üyesi Verdi!
Gölbaşı Belediyesi ekipleri okulların temizliği için kolları sıvadı… mask
Gölbaşı Belediyesi ekipleri okulların temizliği için kolları sıvadı…
Masterchef'te Mehmet Şef Sinir Krizi Geçirdi! Yarışmacı Hüngür Hüngür Ağladı... mask
Masterchef'te Mehmet Şef Sinir Krizi Geçirdi! Yarışmacı Hüngür Hüngür Ağladı...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL