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18 Eyl 2020 - 15:17- Gündem G: 18 Eyl 2020 - 15:18

Bakan Ersoy’dan Galata Kulesi Teftişi

İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’nde sürdürülen Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon çalışmalarını yakından takip eden Bakan Ersoy, tarihi yapıya dün akşam saatlerinde ani bir teftiş ziyareti gerçekleştirdi.

Elif Duman
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İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’nde sürdürülen Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon çalışmalarını yakından takip eden Bakan Ersoy, tarihi yapıya dün akşam saatlerinde ani bir teftiş ziyareti gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi ve ilk durağı Galata Kulesi oldu. Bölgeyi bir süre gezen Bakan Ersoy, daha sonra tarihi yapıda hızla devam eden restorasyon çalışmalarını denetledi, yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi Galata Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sonucu Ekim ayının başında yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

18 Eyl 2020 - 15:17 - Gündem

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