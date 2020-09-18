Bakan Ersoy’dan Galata Kulesi Teftişi

İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’nde sürdürülen Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon çalışmalarını yakından takip eden Bakan Ersoy, tarihi yapıya dün akşam saatlerinde ani bir teftiş ziyareti gerçekleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi ve ilk durağı Galata Kulesi oldu. Bölgeyi bir süre gezen Bakan Ersoy, daha sonra tarihi yapıda hızla devam eden restorasyon çalışmalarını denetledi, yetkililerden bilgi aldı.
Tarihi Galata Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sonucu Ekim ayının başında yeniden ziyarete açılması planlanıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.