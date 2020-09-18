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18 Eyl 2020 - 16:21- Gündem G: 18 Eyl 2020 - 16:22

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Gaziler Günü mesajı

"Gazilerimizin bu vatan için yaptıkları fedakarlıklara minnettarız. Sunduğumuz imkanlarla gazilerimizi desteklemeye devam ediyoruz"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gazilerimizin bu vatan için yaptıkları fedakarlıklara minnettarız. Sunduğumuz imkanlarla gazilerimizi desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti hükümetleri döneminde gazilere birçok imkan sunulduğunu, gazilerin istihdam, faizsiz konut kredisi, elektrik ve su ücretlerinde indirim, bakım desteği, ücretsiz seyahat kartı, eğitim öğretim yardımı imkanlarından yararlanabildiklerini hatırlattı.

Tüm gazilerin il müdürlükleri personeli aracılığıyla ikamet adreslerinde ziyaret edildiğini ve taleplerine göre psikososyal destek aldığını da belirten Selçuk, "Gazilerimizin bu vatan için yaptıkları fedakarlıklara minnettarız. Sunduğumuz imkanlarla gazilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle kahraman gazilerimize minnet ve saygımızı bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "44 bin 176 kişi istihdam imkanından yararlandı"

Bakanlık tarafından gazilere sağlananan imkanlara da işaret edilen açıklamada, 2013'e kadar sadece terör gazilerine istihdam hakkı sağlanırken, yapılan düzenlemeyle tüm gazilere kamuda istihdam imkanı verildiği, bu kapsamda gazi veya bir gazi yakınının kamuda istihdam edildiği bildirildi.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığı, istihdam imkanını kendisi kullanan tüm gazilerin eğitim durumuna bakılmaksızın memur unvanlı kadrolara atandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2002'ye kadar 6 bin 315, 2002'den bu yana 44 bin 176 şehit yakını, gazi veya gazi yakını istihdam imkanından yararlandı. Böylece kamuda istihdam edilen gazilere, en düşük memur maaşı olan 4 bin 188 liradan az olmamak üzere düzenli gelirinin bulunması imkanı getirildi. 15 Temmuz'da malul olmuş yüzde 60 ve üzeri iş gücü kaybı raporu bulunanlara maluliyet aylığı bağlandı.

Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşayamayacak derecede ağır malul gazilere sağlanan bakım desteği asgari ücretin net tutarının iki katına çıkarıldı. Bu kapsamda gazilere 2020 için 4 bin 208 lira ödeme yapılıyor. Vazife ve harp malullerinin kendilerine ya da hak sahiplerine mevcut hizmet süreleri üzerinden emeklilik ikramiyesi ödeniyor. Terörle mücadeleden dolayı malul hale gelen gazilere 30 yıl hizmet yapmış gibi ve görev aylıkları üzerinden emekli ikramiyesi veriliyor."

- Barınma desteği

Açıklamada, gazilerin bir konutla sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisinden yararlanabildiği, gazilere 2020 yılı için 154 bin TL faizsiz konut kredisi verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Gazilere, engel oranları esas alınarak gelir vergisi indirimi uygulanıyor.
Gazilere evde kullanılan elektrik ücretinde yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim yapılıyor. Su ve elektrik ücretlerinde indirimden yararlanamayan gazilerin tamamı bu indirimden yararlanma imkanına kavuştu. Memur ve işçi sendikalarının gazilere ayni ve nakdi yardımda bulunabilmelerinin önü açıldı."

- Eğitim öğretim yardımı

Öğrenim görmekte olan malul gazilerin eğitim öğretim yardımından faydalanmalarının sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, belirlenen katsayılar çerçevesinde gazilerin öğrenim görmekte olan ve özel eğitim okullarına devam eden çocuklarına MEB ve YÖK kayıtları doğrultusunda başvuru aranmadan eğitim öğretim yardımı yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 2020-2021 dönemi itibarıyla ilköğretim için 2 bin 317, ortaöğretim için 3 bin 475, yükseköğretim için 4 bin 634 lira eğitim öğretim yardımı ödeniyor. Kredi Yurtlar Kurumunun verdiği yükseköğrenim bursundan öncelikli olarak yararlanma imkanı tanındı. Üniversitelerde açık öğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/öğretim ücreti muafiyeti sağlandı. Özel öğretim kurumlarının yüzde 3'lük kontenjanı dahilinde ücretsiz eğitimden yararlanabiliyor."

- Sağlık

Gazilerin sağlık hizmetlerine öncelikli erişmelerinin sağlandığı, SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde belirtilen ortez, protez ve diğer iyileştirici araç gereçlerinin karşılandığı aktarılan açıklamada, hastanelerde tedavileri sırasında gazilere maddi destek sağlandığı ve gaziler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, gazilerin psikososyal destek hizmetinden de yararlanabildiği belirtilerek, "Son iki yılda (Eylül 2018 -Eylül 2020) toplam 59 bin 39 gaziye il müdürlükleri personeli aracılığıyla ikamet adreslerinde ziyaretlerde bulunuldu. Bu kapsamda sahadaki sorunlar yerinde tespit edilerek ihtiyaç sahiplerinin talepleri değerlendirildi ve psikososyal destek sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Gazilerin kendileri, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne babalarının ücretsiz seyahat imkanı bulunduğu, bu kapsamda 156 bin 540 gazi ve gazi yakınına ücretsiz seyahat kartı verildiği belirtilen açıklamada, "Engellilik oranı yüzde 90'ın üzerinde olan ve özel donanımlı araç kullanması gereken gazilere ÖTV muafiyeti getirildi. Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan gaziler için Motorlu Taşıt Vergisi muafiyeti tanındı." ifadesi kullanıldı.

18 Eyl 2020 - 16:21 AA Ankara- Gündem

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