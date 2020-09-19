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19 Eyl 2020 - 13:53- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 13:54

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Gaziler Günü Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli “19 Eylül Gaziler Günü” münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi...

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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''Toprağı sulayan, toprağa vatan ruhu aşılayan şehitlerimizin kanları, gazilerimizin emsalsiz fedakârlıklarıdır.

Gazilik kahramanca bir mücadelenin ömür boyunca taşınacak onur ve övünç madalyasıdır.

Türk milleti mazisinden atisine gazi bir millettir.

Kolunu verse de vatanını vermeyen, bacağını kaybetse de bayrağını kaybetmeyen, bir gözünden olsa da haine ve zalime boyun eğmeyen Gazilerimiz istiklal muhafızları, istikbal müjdecileridir.

Nitekim Gazilik hiç sönmeyecek iftihar ve irade meşalesidir.

Elbette tüm Gazilerimiz eşit haklara sahip olmalı, bir ve aynı görülmelidir.

Milli birliğimizi, milli güvenliğimizi ve milli bekamızı savunmak için gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında cesaretle, feragatle, hamiyetle mücadele edip vücudunun herhangi bir yerinden küçük veya büyük yara alan her Gazimiz başımızın tacı, bağımsızlığımızın kemertaşıdır.

Bir kahramanımızın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne bakılarak değerlendirme yapmak, dahası Gazi olup olmayacağına karar vermek manevi, tarihi ve ahlaki açıdan isabetli değildir.

Bu kapsamda malul sayılmayan kardeşlerimizin Gazilik unvanı mutlaka verilmeli, hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmelidir.

Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından Gazi sayılmayan yaklaşık kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır.

Vefa göstermemiz gereken kahramanların hak mahrumiyeti yaşamaları kabul edilemez bir durumdur.

Gaziliğin bir adım sonrası şehadettir.

Gazilik ölüme meydan okuyan, korkuya savaş açan inanmış bir yüreğin kıvancıdır.

Gazilerimizin her zaman, her şart altında yanlarında olacağız.

Aziz şehitlerimizin emanetlerine azimle, imanla sahip çıkacağız.

Bu vesileyle terörle mücadele esnasında şehit düşen evlatlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Gaziler Günü münasebetiyle tüm Gazilerimize uzun, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum.

Devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile anarken, “Gazi” ve “Müşir” unvanını alışının 99’uncu yıldönümünde Türk tarihine altın harflerle yazılan Gazilerimizin hayatta olanlarına şükranlarımı sunuyor, vefat edenlere de Allah’tan rahmet diliyorum.''

19 Eyl 2020 - 13:53 - Gündem

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