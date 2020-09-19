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19 Eyl 2020 - 14:23- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 14:24

Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı! 23 Eylül'den itibaren...

İstanbul'da 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren Valilik, kaymakamlıklar ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü gibi bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması zorunlu hale getirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul'da 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren Valilik, kaymakamlıklar ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü gibi bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması zorunlu hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, dün Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında bazı kararlar aldı.

Kovid -19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığının, 14.08.2020 tarih ve 13180 sayılı ve 20.08.2020 tarih ve 13429 sayılı genelgeleri ile izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmişti. Öte yandan, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edilmiştir."

Evde izolasyona tabi tutulan vatandaşların yükümlülüklerini ihlal etmesini önlemek amacıyla alınan önlemlere değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayat eve sığar (HES) kodu uygulamasının 23.09.2020 Çarşamba gününden itibaren, Valilik, kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, ilçe nüfus müdürlükleri ve ilçe tapu müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alınmıştır."

19 Eyl 2020 - 14:23 AA İstanbul- Gündem

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