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19 Eyl 2020 - 17:58- Gündem G: 19 Eyl 2020 - 18:00

Müge Anlı Yayın Saati Ne Zaman Hangi Günler Saat Kaçta Başlıyor ?

Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izlemek isteyenler ne zaman yayına başladığını büyük bir merakla arıyor. Bizde siz Müge Anlı sevenler için Müge Anlı yayın saatini ve hangi günler saat kaçta başladığını sizler için hazırladık. ATV ekranlarında sabahların vazgeçilmez programı Müge Anlı saat kaçta başlıyor? İşte sizlerle bütün detayları paylaştık…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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ATV ekranlarında yıllarca beğenilerek izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Pazartesi gününden başlayarak Cuma gününe kadar hafta içi her gün sevenleri ile buluşuyor. Sizlerde Müge Anlı izlemek istiyorsanız hafta sonu bu imkanı bulamayacağını bilmelisiniz. Hafta içi her gün yayında olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı saat kaçta başlıyor? İşte bütün detaylar sizler ile…

Müge Anlı İle Tatlı Sert Saat Kaçta Yayına Başlıyor
Milyonlarca kişiyi değişik ve beklenmedik olaylar ile ekranlara kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert yaşanan olaylar ile sevenlerini şaşırtıyor. Gerek akıllara durgunluk getiren cinayetlerle gerekse aile kayıpları ile şaşırtan olayları programında çözüyor.

İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yayına başlama saati... Hafta içi her gün saat 10.00 da yayına başlayan Müge Anlı her gün bir karmaşık olayı çözüyor. Sizlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programını ATV kanalından izlemek istiyorsanız hafta içi saat 10.00 da ekran başında olmanız gerekiyor.

Gelişen haberlerden ve değişen konulardan haberdar olmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip edebilirsiniz. Yakın zamanda yaşanan Aleyna Çakır olayı ile de gündem olan Müge Anlı ile Tatlı Sert sosyal medyada büyük destek görmüştü. Birçok kişi tarafından Twitter gibi sosyal paylaşım merkezlerinde ‘’Müge Anlı Yalnız Değildir’’ başlıkları açılmıştı.

19 Eyl 2020 - 17:58 - Gündem

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