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21 Eyl 2020 - 12:05- Gündem G: 21 Eyl 2020 - 12:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan gazetesi hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı.

21 Eyl 2020 - 12:05 AA Ankara- Gündem

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